Скандальную российскую команду с новым названием выгнали из престижного киберспортивного турнира

Скандальную российскую команду с новым названием выгнали из престижного киберспортивного турнира

Турнирный оператор WePlay Esports после шквала критики принял решение об исключении российской команды Outlaws из киберспортивной лиги WePlay Academy League.

Организаторы соревнований WePlay Academy League пригласили на турнир коллектив Outlaws, который фактически является юношеским составом скандальной команды Virtus.pro – VP.Prodigy.

Киберспортивное коммьюнити возмутило такое решение, и организаторы решили отказаться от этой идеи.

Апдейт по участию команды из российской федерации на WePlay Academy League Season 4. pic.twitter.com/EHsDKtEs6F — WePlay Esports #StandWithUkraine (@weplay_eu) May 20, 2022

"Мы исключаем команду Outlaws с участия в киберспортивной лиге WePlay Academy League. Приносим извинения – мы признаем свою вину и понимаем ваше возмущение ситуацией. У нашей команды нет никаких контрактов с организациями из Российской Федерации, и руководство будет продолжать придерживаться этой позиции", – говорится. в заявлении менеджмента турнирного оператора.

Напомним, что российские игроки американской команды Cloud9 из CS:GO Дмитрий sh1ro Соколов и Тимофей interz Якушин оказались в эпицентре скандала, изобразив на своих автографах символ оккупантов.

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