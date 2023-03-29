Скандальный экс-игрок "Динамо" подло ударил полуфиналиста ЧМ-2022 и спровоцировал массовую драку (видео)

Бывший защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано напомнил о себе скандальным эпизодом во время товарищеского матча между сборными Перу и Марокко.

На 77-й минуте поединка Самбрано сорвал атаку полуфиналистов ЧМ-2022 с помощью фола против Софьяна Буфаля, после чего марокканец оказался на газоне. Однако Самбрано это не остановило. Он подошел к Буфалю и подло ударил соперника ногой.

Марокканец в ответ отмахнулся. На поле вспыхнула массовая потасовка, по итогам которой арбитр встречи удалил Самбрано и Буфаля.

Both Carlos Zambrano (Peru) и Sofiane Boufal (Мороко) готовятся от этого incidentа



pic.twitter.com/Vt4bTufehg — Football News Now (@FN__Now) March 28, 2023

Ранее Самбрано не раз попадал в скандалы. Осенью 2019 года Карлоса обвинили в избиении несовершеннолетней. А в феврале 2021 года перуанец устроил ДТП и скрылся с места аварии. В начале этого года он попал в очередной скандал, посетив вечеринку перед сверхважным для перуанцев матчем квалификации ЧМ-2022 против Колумбии.

Напомним, Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года на правах свободного агента. Сезон-2018/2019 перуанец провел в аренде в швейцарском "Базеле".

В январе 2020 года он был продан аргентинскому "Боку Хуниорс" за 1,5 миллиона евро. За первую команду "Динамо" Самбрано не сыграл ни одного матча.

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