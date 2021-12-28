Скандальный экс-президент итальянского клуба попал в реанимацию

Врачи пытаются спасти 80-летнего Дзампарини.
Бывший президент итальянского "Палермо" Маурицио Дзампарини срочно был доставлен в одну из больниц Удине.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Бизнесмена реанимировали и сейчас врачи борются за его жизнь. Он в тяжелом состоянии.
80-летний итальянец перенес операцию после внезапного осложнения, которое, как было подтверждено, не связано с коронавирусом.
Отметим, что его здоровье заметно ухудшилось в октябре, после того как его 23-летнего сына Армандо обнаружили мертвым в своей квартире в Лондоне.
- Маурицио Дзампарини владел Палермо с 2002 года по февраль 2017 года. Он известен своими спонтанными решениями по назначению и увольнению тренеров. За 15 лет во главе клуба он сменил 40 коучей.
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