Скандальный финал Кубка Африки: в Сенегале отреагировали на техническое поражение

Федерация футбола Сенегала (FSF) обжалует решение Апелляционного жюри Африканской конфедерации футбола (CAF), которое присудило сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка Африки против Марокко, в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

"Федерация футбола Сенегала сегодня приняла к сведению сообщение о решении, вынесенном 17 марта 2026 года Апелляционным жюри Африканской конфедерации футбола. Эта процедура была инициирована в связи с жалобой, поданной во время матча финала Кубка Африки между Сенегалом и Марокко.

Согласно этому решению, Апелляционное жюри CAF признало апелляцию Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) приемлемой и удовлетворило ее. В то же врем, орган отменил решение Дисциплинарного жюри CAF, мотивируя это тем, что право апеллянта быть выслушанным не было соблюдено во время первоначального производства.

Апелляционное жюри также пришло к выводу, что поведение команды Сенегала подпадает под статьи 82 и 84 Регламента Кубка Африки. В связи с этим CAF объявила, что FSF нарушила статью 82 и постановила засчитать матч как техническое поражение Сенегала со счетом 3:0 в пользу FRMF в соответствии со статьей 84.

Федерация футбола Сенегала осуждает это решение как несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое, дискредитирующее африканский футбол.

Для защиты своих прав и интересов сенегальского футбола Федерация в ближайшее время подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

FSF подтверждает свою непреклонную приверженность принципам честности и спортивной справедливости и будет держать общественность в курсе развития событий по этому делу", — говорится в заявлении организации.

Напомним, финальный матч Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко состоялся 18 января 2026 года и закончился победой сенегальцев (1:0) по итогам экстра-таймов.

В конце основного времени финального поединка, при счете 0:0, разразился громкий скандал. На 90+8-й минуте рефери назначил очень спорный пенальти в ворота Сенегала. В знак протеста часть игроков сенегальской сборной покинула поле, но затем вернулась, чтобы доиграть матч.

Полузащитник марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот, где остался стоять голкипер Сенегала. Следовательно, счет остался 0:0 и игра перешла в экстра-таймы, где Пап Гуйе забил победный гол для сенегальцев.

После завершения матча Федерация футбола Марокко подала апелляцию и CAF ее удовлетворила, признав, что поведение сенегальской команды является серьезным нарушением регламента.

Таким образом, Сенегалу засчитали техническое поражение со счетом 0:3, а Марокко — соответственно, победу. Так что сенегальцев лишили завоеванного трофея и отдали его марокканцам.

Отметим, что рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египта, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.