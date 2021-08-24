Скандальный глава комитета арбитров УАФ попал в ДТП в Киеве: стали известны подробности (фото, видео)

Итальянец Лучано Лучи пострадал в аварии вместе с депутатом "Слуги народа" Александром Трухиным, и уже перенес операцию.

Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Авария произошла 23 августа в 15.45 в Дарницком районе Киева. Автомобиль Ford, в котором находились Луче, его помощник Роман Лишень и водитель, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. В этот момент в него врезался другой автомобиль.

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

В результате ДТП 72-летний Лучи, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести. В Сети сообщают, что за рулем был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин.

"Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, сейчас они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести", - рассказал официальному сайту УАФ глава Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

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Напомним, весной этого года Луче попал в громкий скандал. Скандальную переписку итальянца, в которой он с использованием ненормативной лексики высказывался об игроках, тренерах и президентах украинских клубов, слили в Сеть.

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