Скандальный матч отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке не будут переигрывать

В Южной Америке до конца не будут доигрывать квалификацию на чемпионат мира-2022 по футболу, которая состоится в ноябре в Катаре. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд.

Прерванный матч квалификации на чемпионат мира-2022 между Бразилией и Аргентиной не будет переигран.

Как сообщает The Athletic, решение было принято после рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде.

Отмечается, что поединок Бразилия – Аргентина не влиял на итоговый результат и распределение мест в американской квалификации. Обратившись в CAS, аргентинская и бразильская футбольные ассоциации приняли решение, что его доигрывать не будут.

По итогам отбора на ЧМ-2022 от Южной Америки определились четыре команды, прошедшие в финальную часть турнира – ими стали Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор.

Напомним, что 5 сентября прошлого года матч Бразилия – Аргентина в рамках квалификации к ЧМ-2022 был скандально остановлен на 4 минуте. По мнению бразильских властей 4 игрока сборной Аргентины — Эмилиано Буэндиа, Лаутаро Мартинес, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

Напомним, что Международная федерация футбола отклонила апелляцию Федерации футбола Чили по дисквалификации сборной Эквадора по Чемпионату мира-2022.

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