Скандальный пенальти Роналду помог Португалии с победы стартовать на ЧМ-2022

Роналду и Ко одержала победу над командой из Западной Африки.

В четверг, 24 ноября, в матче 1-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу сборная Португалии победила национальную команду Ганы. Матч завершился со счетом 3:2 .

Счет матча был открыт на середине второго тайма. Один из игроков Ганы нарушил правила против Криштиану Роналду, ударив его по ногам – рефери назначил пенальти. Такое решение вызвало негодование со стороны игроков сборной Ганы. 11-метровый реализовал сам звездный форвард. Мяч после его точного удара влетел в сетку вплотную к левой стойке.

Через несколько минут Андре Аю получил отличный пас в штрафной и сравнял счет. Сборная Португалии ответила двумя быстрыми голами Жоау Феликса и Рафаэло Леау.

Однако гонцы не собирались останавливаться и сократили отставание благодаря голу Османа Букари. До конца поединка соперник не сумел сравнять счет.

Обзор матча

Другой матч группы H между сборными Уругвая и Южной Кореи завершился безголевой ничьей – 0:0.

Во втором туре 28 ноября Южная Корея будет противостоять Гане, а Португалия определит более сильного с Уругваем. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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