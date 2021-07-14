Скандальный пенальти в матче Англия - Дания: в УЕФА впервые прокомментировали ныряние Стерлинга

Глава судейского комитета организации убежден, что арбитр поединка принял правильное решение.
Глава судейского комитета УЕФА итальянец Роберто Розетти дал оценку сомнительному пенальти, назначенному в пользу сборной Англии в полуфинале Евро-2020 против Дании.
По его словам, главный арбитр встречи Данни Маккели правильно разобрался в эпизоде и указал на 11-метровую отметку после падения Рахима Стерлинга в штрафной датчан.
"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери (VAR) только подтвердила его решение - защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", - приводит слова Розетти ТАСС.
Напомним, в конце первого экстра-тайма Стерлинг достаточно картинно рухнул в штрафной датской сборной и заработал пенальти.
Нападающий "Трех львов" Харри Кейн не сумел переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки, но успел добить мяч в сетку. Этот гол вывел Англию в финал Евро-2020.
После поединка многие обвинили Стерлинга в симуляции, а Сеть заполонили смешные мемы.
Sterling when he enters the penalty box # EURO2020 pic.twitter.com/DDhR9SudQT— JFK Sports Physio (@JFKsportsphysio) July 11, 2021
raheem sterling in denmark's penalty box: #DENENG pic.twitter.com/bjGb1uimnZ— ella peebles (@ ellapeebles3) July 7, 2021
A great run from Raheem Sterling, he's beaten one man, he's inside the Denmark box, will he shoot ....... surely a penalty kick pic.twitter.com/cI3KHE4XRG— Norman Wilson (@nwwilson) July 7, 2021
Raheem Sterling highlights against Denmark # EURO2020 penalty, diving, two balls pic.twitter.com/dukxex8QYZ— envy nat (@ therealnat_x23) July 7, 2021
Добавим, что во время выполнения пенальти английские фанаты светили лазерной указкой в глаза голкиперу скандинавов Касперу Шмейхелю. УЕФА уже вынес наказание Англии за действия болельщиков.
- В финале сборная Италии в серии пенальти победила Англию и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).
- Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.