Скандальный пенальти в матче Англия - Дания: в УЕФА впервые прокомментировали ныряние Стерлинга

Скандальный пенальти в матче Англия - Дания: в УЕФА впервые прокомментировали ныряние Стерлинга

Глава судейского комитета организации убежден, что арбитр поединка принял правильное решение.

Глава судейского комитета УЕФА итальянец Роберто Розетти дал оценку сомнительному пенальти, назначенному в пользу сборной Англии в полуфинале Евро-2020 против Дании.

По его словам, главный арбитр встречи Данни Маккели правильно разобрался в эпизоде и указал на 11-метровую отметку после падения Рахима Стерлинга в штрафной датчан.

"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери (VAR) только подтвердила его решение - защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", - приводит слова Розетти ТАСС.

Напомним, в конце первого экстра-тайма Стерлинг достаточно картинно рухнул в штрафной датской сборной и заработал пенальти.

Associated Press

Associated Press

Нападающий "Трех львов" Харри Кейн не сумел переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки, но успел добить мяч в сетку. Этот гол вывел Англию в финал Евро-2020.

Associated Press

Associated Press

После поединка многие обвинили Стерлинга в симуляции, а Сеть заполонили смешные мемы.

Sterling when he enters the penalty box # EURO2020 pic.twitter.com/DDhR9SudQT — JFK Sports Physio (@JFKsportsphysio) July 11, 2021

A great run from Raheem Sterling, he's beaten one man, he's inside the Denmark box, will he shoot ....... surely a penalty kick pic.twitter.com/cI3KHE4XRG — Norman Wilson (@nwwilson) July 7, 2021

Добавим, что во время выполнения пенальти английские фанаты светили лазерной указкой в глаза голкиперу скандинавов Касперу Шмейхелю. УЕФА уже вынес наказание Англии за действия болельщиков.

В финале сборная Италии в серии пенальти победила Англию и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012). Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

Финал Евро-2020: как Италия стала чемпионом Европы

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