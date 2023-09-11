Скандальный поцелуй в финале женского ЧМ: президент Федерации футбола Испании ушел в отставку

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес официально подал в отставку после громкого скандала на финале женского чемпионата мира, где он во время церемонии награждения поцеловал в губы футболистку испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

Об уходе со своей должности 46-летний функционер сообщил в открытом письме.

Рубиалес также отметил, что покидает должность вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

"После быстрого отстранения, проведенного ФИФА, а также остальных производств, открытых против меня, понятно, что я не смогу вернуться на свой пост. Попытки чего-то ждать и держаться за свой пост не принесут ничего положительного ни Федерации, ни испанскому футболу. Кроме прочего, потому что де-факто существуют силы, которые помешают моему возвращению.

Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от этой нелепой кампании. Прежде всего, я принимаю это решение после того, как заверил себя, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит и Европе, и Африке продолжать объединяться в мечте о ЧМ-2030, что позволит нашей стране провести самое большое событие в мире.

Я должен смотреть вперед, смотреть в будущее. Теперь есть что-то, что меня действительно беспокоит. Я верю в правду и сделаю все от меня зависящее, чтобы она победила. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня любят, пострадали от последствий чрезмерного преследования, а также от лжи, но с каждым днем ​​правда все больше и больше побеждает.

Искренне обнимаю всех работников, членов ассамблеи, федерации и футбольных людей в целом, желаю им удачи. Благодарю всех, кто поддерживал меня в это время", – говорится в заявлении Рубиалеса.

Ранее сообщалось, что ФИФА временно отстранила Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом. Функционер был отстранен на национальном и международном уровне на 90 дней до завершения дисциплинарного производства.

Кроме того, Рубиалесу и его представителям запрещено лично или через третьих лиц контактировать с Эрмосо и ее окружением с целью защиты прав футболистки.

Напомним, в финале женского ЧМ-2023 сборная Испании одолела команду Англии со счетом 1:0. Для испанок это первый в истории титул чемпионок мира.

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