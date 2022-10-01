Скандальный президент IBA Кремлев цинично призвал вернуть к соревнованиям россиян и белорусов

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, напрямую причастный к запрету сборной Украины по боксу выступать под национальным флагом на чемпионате Европы среди юниоров, отметился очередным абсурдным заявлением.

Российский функционер заявил, что спортсменов из РФ и Беларуси необходимо допустить к международным турнирам, несмотря на полномасштабную войну, которую оккупанты развязали против Украины. Кремлев призвал разные международные федерации снять санкции против стран-агрессоров.

"Боксеры дерутся не за медали, а ради представительства своих стран. Спорт находится вне политики. Где начинается спорт, политика заканчивается. Цель IBA - защитить каждого боксера, независимо от политической ситуации в их странах.

Пора разрешить остальным спортсменам из России и Беларуси участвовать во всех официальных соревнованиях и представлять свои страны. МОК и международные федерации должны защищать всех спортсменов, и не должно быть дискриминации из-за их национальности.

Это наша общая обязанность - удерживать спорт и спортсменов от политики. IBA и я лично готовы присоединиться к такой совместной инициативе. И я призываю всех присоединяться и держать наших спортсменов подальше от политики", - заявил Кремлев в комментарии пресс-службе IBU.

Напомним, что недавно IBA запретила украинской сборной выступать на юношеском чемпионате Европы под флагом Украины, заставив их выходить в ринг исключительно под флагом IBA. Поэтому наши боксеры устроили протест и вообще отказались выходить в ринг. После громкого скандала юниорская сборная Украины по боксу приняла решение немедленно покинуть континентальное первенство, которое проходит в итальянском Монтезильвано.

Читайте также:

Усик поддержал юношескую сборную по боксу, которой запретили выступать под флагом Украины на ЧЕ (видео)

"Правильно вас там бомбят": россияне спровоцировали потасовку с украинцами во время хоккейного матча

Поддержали титулованную чемпионку: сборная Украины пропустит ЧМ-2022 по джиу-джитсу из-за допуска россиян