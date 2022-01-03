Скандальный рейс: молодежная сборная России не смогла вылететь из Канады из-за отказа от масок и алкоголя на борту

Скандальный рейс: молодежная сборная России не смогла вылететь из Канады из-за отказа от масок и алкоголя на борту

Российским хоккеистам не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт.

Членов команды молодежной сборной России по хоккею сняли с рейса, вылетавшего из канадского города Калгари в пятницу вечером, из-за несоответствующего поведения и нарушения масочного режима.

Об этом сообщает CTV News.

По данным источника, некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса после посадки на борт. При этом сборные Финляндии и Швеции вылетели тем же самолетом.

Среди очевидцев инцидента на борту – профессор университета Томпсон Риверс Кэтлин Шерф. По ее словам, самолет простоял на взлетной полосе почти два часа после того, как должен был улететь во Франкфурт. Рядом с ней бизнес-классом путешествовали два российских тренера.

"Я сразу заметила, что бортпроводникам было тяжело, потому что им нужно было сказать, чтобы они сели, не "вейпировали", перестали слушать свой очень громкий тяжелый рок на iPhone", — рассказала Шерф.

Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из- за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.

Сборная России уступила Швеции (3:6), обыграла Швейцарию (4:2). Третья игра в группе против Словакии была отменена из-за положительного теста на коронавирус в составе россиян, присудив им поражение. После этого ИИХФ приняла решение об остановке турнира в ночь на 30 декабря.

Читайте также:

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в составе одной команды: видео

В Швейцарии во время хоккейного матча игроки провалились под лед (видео)

Российская хоккейная сборная сыграла на турнире в форме СССР: мировое сообщество разразилось гневом