Скандальный трансфер: Нацполиция открыла дело о переходе футболиста "Шахтера" в европейский клуб

Посредники в трансфере Хочолавы в "Копенгаген" не получили средства от экс-директора клуба.

Национальная полиция Украины возбудила дело по поводу неуплаты комиссионных и агентских со стороны датского "Копенгагена" при организации трансфера грузинского центрбека "Шахтера" Давида Хочолавы.

Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Впервые скандал вокруг этого перехода разразился на страницах прессы еще в сентябре прошлого года. Тогда украинские юристы и агенты во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеем Нежинским выдвинули соответствующую претензию в адрес бывшего директора "Копенгагена" относительно футбольных операций и международных отношений Даниэля Роммедаля.

С тех пор украинцы так и не получили причитающихся им денег, из-за чего обратились в правоохранительные органы. В результате Шевченковский районный суд Киева принял, что дело должно быть расследовано полицией.

Копенгаген и Роммедаль могут получить большой штраф. Экс-директор клуба может быть задержан интертерполом. Клубу грозит арест всех счетов.

Хочолава является важным игроком основы "Копенгагена". На его счету в текущем сезоне один гол и один ассист в 26 играх.

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