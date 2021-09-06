Скандальный уход Шевченко из сборной: в УАФ заявили, что подписание нового контракта сорвал сам тренер

Громкая история с отставкой получила продолжение.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий прокомментировал заявление бывшего главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, который сказал, что был готов продолжить работу с командой, но не получил соответствующего предложения.

"30 июля я имел личный телефонный разговор с Шевченко. Сказал ему: "Андрей Николаевич, в тех условиях, что есть сейчас, на следующий день нам нужно оформить решение о завершении контракта и увольнении вас и всего тренерского штаба. Но, поскольку знаю от президента, что у вас 2 или 3 августа запланирована встреча, соответственно, сможем подписать новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованными.

Это бюрократическая часть, на что Шевченко, конечно, согласился. Он сказал: делай все, что нужно по закону, все, что считаешь нужным, действительно 2-го или 3-го мы встретимся и будем обсуждать условия нового пролонгированного контракта.

Кроме телефонных разговоров, конечно, была выполнена вся юридическая часть. Отправлено на адрес Шевченко, который указан как способ коммуникации и его местонахождения, сообщение о встрече, об окончании контракта, об обсуждении условий нового.

Кроме того, его представителю, который представлял интересы Шевченко на протяжении 5 лет, они были отправлены средствами электронной связи. Поэтому с нашей стороны в плане сообщения, приглашения все было исполнено.

К сожалению, не получили ответ. Насколько мне известно, ни 2 августа, ни 3 августа встреча не состоялась. Как вы, наверное, понимаете и могли наблюдать за тем, как развивалась ситуация потом, у нас не было плана "Б". Потому что вся наша работа была направлена на то, что будем продлевать сотрудничество с Шевченко, а вопрос стоял только по техническим деталям и условиям нового контракта.

Собственно, с этой проблемой была связана двухнедельная эпопея с назначением нового главного тренера. Это, наверное, можно поставить и себе в вину. Мы не были готовыми к такому развитию событий. Лично я искренне надеялся, что контракт с Шевченко будет продлен", - сказал Записоцкий.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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