Скандальный украинский боксер аносировал возвращение на ринг для боя за чемпионский титул

36-летний спортсмен с промоутерской компанией Star Boxing будет выступать в легком дивизионе. Редкач заявил, что рассчитывает снова выйти на топ-уровень.

Об этом говорится на официальной Instagram-странице компании.

"По какой-то причине моя карьера замерла на год. Я хорошо отдохнул и не сидел на месте, дожидаясь своего времени. Я усердно тренировался в течение года, когда мне говорили, что будет бой, а его все не было. Бокс — моя работа, моя жизнь. Я в боксе с 6 лет, и я прошел хороший путь. У меня есть опыт. Были взлеты и падения, но я скоро вернусь на ринг, и вы увидите мое желание побеждать.

Я очень рад возвращению на ринг. Спасибо всем, кто в меня верит, мы вернулись. У нас осталось незаконченное дело – борьба за титул чемпиона мира", — сказал Редкач.

Редкач, в свою очередь, на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и однажды свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решениям, однако впоследствии комиссия изменила результат поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее рассказывалось о том, что Редкач оскорбил Усика из-за его образа на битве взглядов с Джошуа. Впрочем, позже он извинился перед Усиком.