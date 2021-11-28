Скандальный украинский боксер отреагировал на поражение обидчика Ломаченко

Редкач заявил, что наслаждался каждой минутой боя.

Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал победу Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Своими мыслями украинец поделился на странице в Instagram.

"Это было совершенно невероятное сражение. 12 раундов прошли на одном дыхании. Этот поединок стоил такого долгого ожидания. Я наслаждался каждой секундой боя. В то же время было сложно его смотреть, ведь я уважаю обоих бойцов. У меня не было фаворита, потому что они оба – мои любимцы.

Я желаю Лопесу легкого обновления. Ни на кого не обращай внимания, просто двигайся дальше и сделай выводы из этого боя. У тебя есть все, чтобы идти вперед.

Приветствие Джорджу Камбососу. Ты доказал, что ничто не может помешать человеку добиться своей мечты. Нет ничего невозможного. Неважно, сколько сражений ты провел, сколько титулов у тебя и насколько ты известен. Каждый раз боксер выходит на бой и начинает с нуля, оставляя вне ринга все, кроме страсти, силы, опыта и усердной работы", — написал Редкач.

Лопес проиграл Камбососу раздельным судейским решением (115-111, 113-114, 115-112 ) и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. После поединка Лопес не согласился с вердиктом судей .

и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. После поединка . Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. Ранее в его активе было 16 побед (12 – нокаутом) в 16 поединках.

Камбосос одержал 20 победу (10 — нокаутом) на профессиональном ринге. В его послужном списке ни одного поражения.

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