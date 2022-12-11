Скандальный украинский боксер сразится с экс-чемпионом мира: объявлена дата и место поединка

Иван Редкач вернется в ринг после почти двухлетнего перерыва.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах, американцем Эдриеном Бронером.

Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок с участием украинца состоится 18 февраля в Атланте (США).

В своем последнем бою Редкач в апреле 2021 года скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала сопернику украинца присудили победой техническим решениям, однако потом комиссия изменила результат поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Бронер последний раз выходил в ринг в феврале 2021-го, когда решением судей победил пуэрториканца Джованни Сантьяго. Эдриен – экс-чемпион мира во втором полулегком (WBO, 2011-2012), легком (WBC, 2012-2013), полусреднем (WBA, 2013) и первом полусреднем (WBA, 2015-2016) весе.

В послужном списке 36-летнего Редкача 31 поединок на профиринге: 23 победы (18 – нокаутом), 6 поражений и одна ничья. Еще один поединок был признан таким, что не состоялся.

33-летний Бронер провел за карьеру 39 боев: 34 победы (24 – нокаутом), четыре поражения и одно ничья.

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