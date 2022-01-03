Скандальный украинский боксер вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко

Редкач спустится в лёгкий вес.

Украинский боксер Иван Редкач хочет провести свой следующий бой против регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

"Я не сомневаюсь в том, что смогу победить Дэвиса, надрав ему задницу. Бой отличается от спарринга. Вы видели поединок "Танка" с Исааком Крусом? Это классный бой. Я смотрел его в рингсайде.

В 2022 году я проведу бой в легком весе. Я хочу получить известное имя, тяжелое большое сражение. В легком весе мне нужен Джервонта Дэвис. Джервонто, дерись со мной в этом году", — сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

В своем последнем бою Редкач уступил американцу Прогрейс техническим нокаутом.

техническим нокаутом. Дэвис последнему поединку американец единогласным решением судей победил мексиканца Исаака Круса, сохранив звание регулярного чемпиона мира WBA в легком весе. Суперчемпионом организации является Джордж Камбосос-младший.

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