Скандальный украинский экс-футболист признался, что побудило его перебраться в чемпионат России

Гай не имел других предложений.

Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Гай рассказал, почему решил принять предложение российской "Кубани" в 2016 году.

"Вы знаете, человек имеет фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор".

Будь другие конкретные предложения, возможно, этого не было бы. Это не значит, что я пошел в "Кубань" из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру", – отметил Гай в программе Прямая красная на YouTube.

В течение карьеры игрока Алексей выступал за "Шахтер", "Ильичевец", "Черноморец", "Кубань", "Габалу" и "Олимпик". Сыграл 29 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. В составе "Шахтера" выиграл Кубок УЕФА 2008/09 и 6 раз становился чемпионом Украины.

Повесил бутсы на гвоздь летом 2019, но перед этим успел отличиться скандальными заявлениями "Не могу сказать, что Россия – агрессор". Алексей Гай – о войне на Донбассе и обвинениях в сепаратизме о войне на Донбассе и отказе одевать футболку с надписью "Слава украинской армии".

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