Скандировали "Сербия": румынские и боснийские фанаты устроили массовую драку во время матча Лиги наций (видео)

Румынские фанаты провоцировали болельщиков соперника. Они атаковали сектор с болельщиками гостей, бросали в них сиденья и файеры, а также скандировали "Сербия".

Боснийцы также вырвали несколько сидений с трибун и бросали их в ответ. Стоит отметить, что драка могла бы иметь гораздо хуже последствия, но прямому столкновению агрессивных фанатов помешал достаточно высокий забор между секторами стадиона. Утихомиривать нарушителей порядка пришлось полиции.

Сам матч завершился разгромной победой Румынии со счётом 4:1.

Несмотря на это поражение, сборная Боснии и Герцеговины с 11 очками выиграла группу B3 и следующий сезон Лиги наций проведет в элитном Дивизионе А. Вторую и третью строчку заняли Финляндия (8) и Черногория (7). Румыны с 7 баллами стали последними и вылетели в Дивизион С.

Напомним, боснийская сборная собирается провести скандальный товарищеский матч с россиянами.

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