"Скатертью дорога": в Сети высмеяли олимпийскую чемпионку Баюл, которая отреклась от гражданства Украины

Реакция фанатов на отказ знаменитой фигуристки от украинского паспорта.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на публикацию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл, которая на своей странице в Instagram сообщила, что отказалась от украинского гражданства.

Большинство болельщиков раскритиковали легендарную фигуристку в комментариях под ее постом.

И это все из-за того, что Зеленский вас не пригласил на празднование тридцатилетия независимости Украины? Если да, то вы с ума сошли!

А вы собственно кто? Миротворцем на костях сделалась и смайлы рисует. Удачи, мадам.

Это совершенно нормально - вы даже не говорите на языке страны, от которой отказываетесь. До свидания!

Баба с воза!

Скатертью дорога!

Какая печальная новость. Ну, вы поняли...

Головой в бортик вы давно, судя по всему, треснулись...

Любите Украину в себе, а не себя в Украине. Если для Вас Украина - это всего лишь власть, закон и гражданство, то мне очень жаль, что вы этого не сделали раньше.

Детские обиды какие-то... Самомнение у Вас конечно... От скромности не умрете. Вы выиграли золото и уехали в США. Украина вас обязана уважать за пьяные выходки в гостиницах и нетрезвые заявления типа: "Все русские любят быструю езду"? А Вы высказывались относительно агрессии РФ против Украины? Ну, так какая Вы украинка?

А кому вообще это интересно? Большинство не знают, кто вы.

Накануне бывшая фигуристка сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30 годовщины Независимости Украины.

На заявление об отказе от украинского гражданства уже отреагировала ведущая новостей ТСН Маричка Падалко.

"Первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл решила выйти из украинского гражданства, которое она хранила по сегодняшний день, хотя с 1994 года живет в США. Причины этого решения, конечно, мне неизвестны. Но то, почему это произошло накануне юбилея страны, куда ее никак не позвали и не отметили, мне очевидны", - написала телеведущая на своей странице в Facebook.

Напомним, Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины по фигурному катанию в 1994 году на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Также она выигрывала Чемпионат мира-1993. Сейчас бывшая фигуристка проживает в США.

Ранее спортсменка рассказала, что страна так и не отблагодарила ее за первое олимпийское золото. Эта судебная волокита обернулась громким скандалом, ведь ответчиком по делу стало и государство Украина. Суд спортсменка проиграла, и не почувствовав необходимой поддержки от родной страны, в частности Министерства спорта, обиделась на такое отношение к себе.

Первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка Оксана Баюл дала эксклюзивное интервью ТСН

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