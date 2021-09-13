"Сказал, что не хочет оставаться": Петраков рассказал о напряженных отношениях с одним из лидеров сборной Украины

В стане "сине-желтой" команды неспокойно.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о натянутых отношениях, которые у него сложились с полузащитником Русланом Малиновским. Обстановка между игроком и наставником накалилась после матчей отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Казахстана (2:2) и Франции (1:1), которые футболист начинал на скамейке запасных.

"Малиновский подошел и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет.

Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого. Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой разговаривать, говорю. Он ответил, что год назад, когда он играл в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он знает, что на первом месте интересы команды. А потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку. Молодец".

На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?" Мы же с тобой договаривались, говорю - интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся.

Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?" Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать - уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь - поезжай", - сказал Петраков в эфире программы "Великий футбол".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, журналист вывел Петракова на эмоции после ничьей с Чехией.

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