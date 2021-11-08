"Сказал мне по-русски обидное слово": стало известно, какого футболиста "Динамо" обвинил игрок "Ворсклы" в расизме

По его словам, игрок "бело-синих" назвал его "черным".

Футболист полтавской " Ворсклы " Лукас Ранжел назвал игрока киевского "Динамо", проявившего к нему расовую дискриминацию в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Отметим, что после матча "Динамо" и "Ворсклы" Ранжел утверждал, что дискриминация в его сторону была как от болельщиков НСК "Олимпийский", так и от одного из игроков столичного клуба.

Так, в эфире программы "Большой футбол" Ранжел обвинил в расизме футболиста "бело-синих" под номером 10, принадлежащим полузащитнику Николаю Шапаренко.

"После забитого гола я услышал расистские возгласы с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был №14 (Карлос де Пена – прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок "Динамо", №10, сказал мне по-русски обидное слово "черный".



Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и доложил арбитру. Он подтвердил, что тоже слышал расистские возгласы. Надеюсь на адекватную реакцию", — сказал Ранжел.

Матч "Динамо" — "Ворскла" завершился сенсационной победой полтавчан со счетом 2:1 . Первый гол в ворота команды Луческу забил именно Ранжел.

Динамо - Ворскла - 1:2. Обзор матча

"Бело-синие" (35 очков) после этого поражения опустились на второе место турнирной таблицы УПЛ. Все дело в том, что донецкий "Шахтер" свой матч 14-го тура выиграл и, как следствие, сравнялся с киевлянами по количеству набранных баллов. Впрочем, у "горняков" лучше разница забитых и пропущенных голов..

"Ворскла" (28 пунктов) поднялась на третье место.

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