"Скажите Усику, что Туз вернулся": Фьюри возобновил тренировки после рассечения (видео)

"Цыганский король" продолжил готовиться к бою с украинцем за звание "абсолюта".

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после рассечения, из-за которого перенесли поединок против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" опубликовал видео в своем Instagram, на котором в ринге готовится к предстоящему бою с украинцем.

"Скажите кто-то Усику, что Туз вернулся. Не могу дождаться", – написал Фьюри.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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