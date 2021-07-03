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Сказка закончилась: сборная Украины разгромно проиграла Англии и покинула Евро-2020

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Сказка закончилась: сборная Украины разгромно проиграла Англии и покинула Евро-2020

Associated Press

План "сине-желтых" на игру был нарушен пропущенным голом в дебюте поединка.

Сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 и покинула турнир. Встреча на "Стадио Олимпико" в столице Италии Риме завершилась со счетом 0:4.

Подопечные Гарета Саутгейта шокировали "сине-желтых" уже в самом начале поединка. На 4-й минуте Рахим Стерлинг вывел Харри Кейна на свидание с Георгием Бущаном, и капитан англичан своим шансом воспользовался сполна.

© Associated Press
Associated Press

Пропустив, украинцы не рассыпались и старались действовать на равных с фаворитом. Класс англичан все же проглядывался, но об их каком-либо солидном преимуществе не приходилось говорить.

© Associated Press
Associated Press

Но уже в дебюте второго тайма "сине-желтые" были "нокаутированы". Сначала Харри Магуайр сделал счет 0:2, замкнув ударом головой навес со штрафного от Люка Шоу.

Через четыре минуты Кейн довел счет до крупного. Он тоже пробил Бущана ударом головой после навеса Шоу.

© Associated Press
Associated Press

Добил украинцев еще один стандарт. Мэйсон Маунт выполнил навес с углового, а Джордан Хендерсон забил четвертый мяч в ворота украинцев.

  • В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).
  • Игры следующей стадии плей-офф состоятся 6-7 июля.