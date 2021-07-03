Сказка закончилась: сборная Украины разгромно проиграла Англии и покинула Евро-2020

План "сине-желтых" на игру был нарушен пропущенным голом в дебюте поединка.

Сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 и покинула турнир. Встреча на "Стадио Олимпико" в столице Италии Риме завершилась со счетом 0:4.

Подопечные Гарета Саутгейта шокировали "сине-желтых" уже в самом начале поединка. На 4-й минуте Рахим Стерлинг вывел Харри Кейна на свидание с Георгием Бущаном, и капитан англичан своим шансом воспользовался сполна.

Associated Press

Пропустив, украинцы не рассыпались и старались действовать на равных с фаворитом. Класс англичан все же проглядывался, но об их каком-либо солидном преимуществе не приходилось говорить.

Associated Press

Но уже в дебюте второго тайма "сине-желтые" были "нокаутированы". Сначала Харри Магуайр сделал счет 0:2, замкнув ударом головой навес со штрафного от Люка Шоу.

Через четыре минуты Кейн довел счет до крупного. Он тоже пробил Бущана ударом головой после навеса Шоу.

Associated Press

Добил украинцев еще один стандарт. Мэйсон Маунт выполнил навес с углового, а Джордан Хендерсон забил четвертый мяч в ворота украинцев.

В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией , которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию ( 2:1 ).

, которая в своем четвертьфинале обыграла ( ). Игры следующей стадии плей-офф состоятся 6-7 июля.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку