Сколько в Украине футбольных фанатов и их прогнозы относительно победителя Евро-2020: соцопрос

В победу Украины на Евро-2020 верит больше трети опрошенных.

Почти половина украинцев — 45% — считают себя футбольными фанатами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".

Больше фанатов футбола среди жителей западных регионов, старшего поколения и мужчин.

В то же время телевизионные трансляции Евро-2020 смотрят не только ярые футбольные фанаты, а всего 54% опрошенных. Из них 14% — все игры, 40% — отдельные. В то же время 46% опрошенных не смотрят матчи Евро-2020 вообще. А среди тех, кто смотрит, — опять же большинство жителей западных регионов, старшего поколения и мужчин. К тому же, футбольные болельщики пытаются просматривать большинство матчей Евро-2020 (треть — все, две трети — отдельные).

36% опрошенных верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% — Италия, 10% — Испания, 7% — Бельгия, 2% — Дания, по 1% — Швейцария и Чехия. Отметим, что Чехия, Бельгия и Швейцария уже "вылетели" из чемпионата. В победу национальной сборной Украины больше верят молодежь и женщины.

Сроки проведения опроса 30 июня — 2 июля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,1%.

Евро-2020: как Украина поддерживает своих футболистов

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