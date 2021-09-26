Скользкое преимущество: статистические итоги боя Усик - Джошуа

Наш соотечественник был точнее соперника.

В ночь на 26 сентября украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа в бою за чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе, который состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Поединок продлился все 12 раундов, по окончании которых судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ

На портале CompuBox появилась подробная статистика боя. В целом, Усик нанес меньше ударов, но превзошел своего соперника в точности.

На счету украинца 529 ударов, из которых 148 были точными. Джошуа же выкинул 641 удар, из которых 123 попали в цель. У обоих на счету по 52 точных джеба.

По попаданиям силовыми ударами преимущество на стороне Александра - 96 против 71. По количеству точных попаданий Усик забрал семь раундов, Джошуа - пять.

twitter.com/CompuBox

РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ НА ПОБЕДУ УСИКА

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усику после победы над Джошуа зашили рассечение над глазом.

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