Скользкое преимущество: статистические итоги боя Усик - Джошуа

Наш соотечественник был точнее соперника.
В ночь на 26 сентября украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа в бою за чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе, который состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Поединок продлился все 12 раундов, по окончании которых судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ
На портале CompuBox появилась подробная статистика боя. В целом, Усик нанес меньше ударов, но превзошел своего соперника в точности.
На счету украинца 529 ударов, из которых 148 были точными. Джошуа же выкинул 641 удар, из которых 123 попали в цель. У обоих на счету по 52 точных джеба.
По попаданиям силовыми ударами преимущество на стороне Александра - 96 против 71. По количеству точных попаданий Усик забрал семь раундов, Джошуа - пять.
РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ НА ПОБЕДУ УСИКА
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усику после победы над Джошуа зашили рассечение над глазом.