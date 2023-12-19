Скопировал известного супергероя: празднование Довбиком забитого мяча завирусилось в соцсетях (видео)

Дубль Артема помог "Жироне" одержать разгромную победу и вернуть себе лидерство в чемпионате Испании.

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик оригинально отпраздновал свой гол в ворота "Алавеса" в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

26-летний украинец открыл счет на 23-й минуте поединка, головой добив мяч в пустые ворота после того, как голкипер "Алавеса" потянул удар Яна Коуту.

Забитый мяч Артем решил отпраздновать в стиле известного супергероя Халка. Эмоциональное празднование Довбика быстро разлетелось соцсетями.

Его запостили как "Жирона" в собственных соцсетях, так и официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter, добавив подпись "Невероятный Довбик" – это отсылка к культовому фильму "Невероятный Халк".

Напомним, "Жирона" на своем поле с дублем Довбика разгромила "Алавес" со счетом 3:0. Свой второй гол в этом матче Артем забил на 59-й минуте с пенальти.

В этом сезоне Довбик сыграл 16 поединков в Ла Лиге, в которых отличился 10 голами и 4 ассистами. В списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Примеры украинского нападающего опережает только полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, в чьем активе 13 забитых мячей.

Добавим, что другой украинский игрок "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку на встречу с "Алавесом" из-за микроповреждения.

Успех в игре с "Алавесом" позволил подопечным Мичела вернуться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Довбика и Цыганкова на два балла опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который занимает вторую позицию. Гандикап "жиронцев" над идущей третьей "Барселоной" составляет уже 9 очков.

В следующем туре "Жирона" в четверг, 21 декабря, на выезде сыграет против "Бетиса". После этого матча чемпионат Испании отправится на рождественско-новогодние каникулы, после которых "бело-красные" 3 января 2024 года будут принимать "Атлетико".

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