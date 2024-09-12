"Скоро увидимся, Тайсон": Усик начал подготовку к реваншу с Фьюри (видео)

Второй поединок между украинцем и британцем запланирован на 21 декабря.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик уже готовится к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри.

37-летний украинский боксер у себя в соцсетях выложил видео, в котором сообщил, что начал тренировочный лагерь перед реваншем с "Цыганским королем".

"Скоро увидимся, Тайсон Фьюри. Мой тренировочный лагерь стартовал", – написал Усик в Instagram.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. В конце июня Александр отказался от титула IBF.

Новым обладателем пояса IBF стал британец Даниэль Дюбуа, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича, и 21 сентября будет защищать его в бою против своего соотечественника Энтони Джошуа.

Усик – Фьюри: итоги первого боя

В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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