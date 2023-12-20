Скрипник разорвал контракт с "Ворсклой" и возглавил другой клуб УПЛ

Украинский специалист Виктор Скрипник покинул пост главного тренера полтавской "Ворсклы" и возглавил харьковский "Металлист 1925".

54-летний специалист подписал с харьковчанами контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб Скрипника войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев, с которыми он работал в своих предыдущих клубах.

Бывший наставник "Металлиста 1925" Олег Голодюк останется работать в структуре клуба. А Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин продолжат работу уже в штабе Скрипника.

В свою очередь, "Ворскла" на официальном сайте объявила, что достигла со Скрипником договоренности о досрочном расторжении его контракта.

Скрипник возглавлял "Ворсклу" с лета 2022 года. Под его руководством полтавчане провели 53 матча во всех турнирах: 23 победы, 11 ничьих и 19 поражений.

Ранее Скрипник также работал главным тренером луганской "Зари", латвийской "Риги" и бременского "Вердера".

Отметим, что на зимний перерыв "Металлист 1925" отправился на 12-м месте в УПЛ, набрав 15 очков после 17 сыгранных матчей. "Ворскла" с 23 баллами после 17 поединков занимает седьмую позицию.

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