Скрыл украинскую символику: российский телеканал подменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы (видео)

Поклонники из страны-агрессора пропустили два ключевых эпизода с украинцем.
Официальный транслятор матчей Лиги Европы УЕФА в России "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Гема" против "Севильи" — 2:0.
На 88-й минуте противостояния на поле вышел украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко. Во время его выхода и победного гола фанаты поддерживали Ярмоленко украинскими флагами.
Российский телеканал заменил кадры, на которых видны флаги Украины на одинаковый видеоряд трибун перед матчем. Вместо сине-желтого флага зрители из страны-агрессорки видели кадры с болельщиками, которые ели фастфуд и ковырялись в носу.
Напомним, что Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Виталий Миколенко поддержали украинский народ, который продолжает бороться с российскими оккупантами.
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