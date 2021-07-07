Скрыть не удалось: полиция установила истинную причину трагической гибели латвийского хоккеиста

Версия СМИ о несчастном случае с пиротехникой подтвердилась.

Полиция продвинулась в расследовании загадочной смерти вратаря американского хоккейного клуба "Коламбус" и сборной Латвии Матиса Кивлениекса.

Ранее в прессе писали, что 24-летний хоккеист умер в результате несчастного случая с пиротехникой, хотя клуб голкипера сообщил, что к его гибели привела травма головы при падении.

Накануне было опубликовано содержание звонков в службу спасения 911 после рокового инцидента. Оказалось, что туда звонили сразу несколько человек, чтобы сообщить, что вратарь нуждается в экстренной помощи вследствие поражения фейерверком.

"Эй, у нас есть человек, в которого попал фейерверк. Можете ли вы немедленно приехать сюда? Он дышит. У нас тут медсестра. Он дышит, но ему не очень хорошо", - говорится в одном из звонков, пишет Associated Press.

Другой участник телефонной связи сказал, что Кивлениекс "готовится впадать в конвульсии" перед тем, как попасть в больницу.

"Неудачный запуск фейерверка. Он в сознании", - сказал еще один человек, который звонил в экстренную службу, отвечая на вопрос диспетчера о состоянии пострадавшего.

Трагическая смерть Кивлениекса всколыхнула весь хоккейный мир. Бесчисленное количество клубов, бывших и нынешних игроков и тренеров, а также болельщики в соцсетях выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

Также фанаты пришли с цветами и подарками арены "Коламбуса", чтобы почтить память Кивлениекса.

Associated Press

Associated Press

За два сезона в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых его команда одержала две победы.

В 2021 году Матис защищал ворота сборной Латвии на домашнем Чемпионате мира. На планетарном первенстве латыши заняли шестое место и не сумели выйти в плей-офф.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Москве во время матча потерял сознание и умер футболист.

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