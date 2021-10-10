"Сладенькие булочки для Усика": промоутер украинского чемпиона высказался о бое Фьюри - Уайлдер

Александр Красюк оптимистично оценил шансы своего клиента после битвы в Лас-Вегасе.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк прокомментировал победу обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Фьюри - Уайлдер: видео нокдауна и нокаута

"Мы увидели вакханалию. Я с огромным интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге - и с одной, и с другой стороны - это суперклассные новости для Александра Усика. Не результат, а сам процесс. Что один, что другой - это для Усика сладенькие булочки с корицей.

Я прогнозировал победу Уайлдера. Я был практически уверен в том, что Уайлдер выиграет досрочно. По-другому он бы и не смог. И в какой-то момент даже приблизился к этому, отправил Фьюри в ноудаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал на пути в ринг. Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим", — сказал Красюк в эфире MEGOGO.

Правда, думать об объединительном бое с Фьюри украинскому чемпиону рано. Энтони Джошуа официально активировал опцию реванша и попытается вернуть титулы во второй битве с Александром.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером. Также "Цыганский король" спел в ринге после своего триумфа.

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Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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