"Слава Богу": Ломаченко отреагировал на уверенную победу Усика в бою с Джошуа

Комментарий получился очень коротким.
Звездный украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на уверенную победу своего друга, кума и коллеги Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.
Представитель легкого дивизиона опубликовал в Instagram фото новоиспеченного обладателя четырех титулов, которое кратко подписал: "Слава Богу".
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.