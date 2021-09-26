"Слава Богу": Ломаченко отреагировал на уверенную победу Усика в бою с Джошуа

"Слава Богу": Ломаченко отреагировал на уверенную победу Усика в бою с Джошуа

Комментарий получился очень коротким.

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на уверенную победу своего друга, кума и коллеги Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Представитель легкого дивизиона опубликовал в Instagram фото новоиспеченного обладателя четырех титулов, которое кратко подписал: "Слава Богу".

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

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