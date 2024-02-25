"Слава Украине! Героям слава": "Колос" обыграл "Верес" в матче с фанатами на трибунах (видео)

Клуб из Ковалевки сумел дважды отличиться в конце поединка.

"Колос" победил "Верес" в выездном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 0:2 .

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения болельщики были допущены на трибуны, поэтому играли команды при активной поддержке зрителей, которые неоднократно громко скандировали "Слава Украине! Героям слава", "ВСУ" и другие патриотические лозунги.

Оба гола в этом матче клуб из Ковалевки забил в конце второго тайма. На 80-й минуте Андрей Цуриков открыл счет после передачи Андрея Тотовицкого.

На 84-й минуте преимущество гостей закрепил литовский нападающий Гитис Паулаускас, еще один ассист занес в свой актив Тотовицкий.

Обзор матча "Верес" – "Колос"

Благодаря этой победе "Колос" (24 очка) поднялся на седьмое место в УПЛ. "Верес" (12 баллов) идет в зоне вылета на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре "Колос" примет "Рух", а "Верес" встретится с "Ворсклой". Оба матча состоятся 2 марта.

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