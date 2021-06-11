Новая форма украинской сборной по футболу изрядно раздражает россиян.
Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" хотят официально признать украинскими футбольными символами.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
11 июня этот вопрос должны рассмотреть в отечественной ассоциации футбола. Между тем ее президент сейчас находится в Риме. Туда он вылетел еще накануне утром для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций.
УЕФА требует убрать надпись "Героям слава" из формы сборной. Что якобы это политический лозунг — решили россияне и отправили соответствующую жалобу европейским футбольным чиновникам. Однако мировое сообщество активно выступило в поддержку Украины. Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Украине выложили фото в соцсеть, где все они одеты в форму нашей сборной. И как положено — отстаивают себя и сами украинцы. На официальных страницах УЕФА в социальных сетях украинские пользователи не останавливаясь пишут "Слава Украине! Героям слава!".
Стоит отметить, что УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".
Напомним:
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.
- В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".
- Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.
- В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.