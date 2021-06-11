Новая форма украинской сборной по футболу изрядно раздражает россиян.

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" хотят официально признать украинскими футбольными символами.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

11 июня этот вопрос должны рассмотреть в отечественной ассоциации футбола. Между тем ее президент сейчас находится в Риме. Туда он вылетел еще накануне утром для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА требует убрать надпись "Героям слава" из формы сборной. Что якобы это политический лозунг — решили россияне и отправили соответствующую жалобу европейским футбольным чиновникам. Однако мировое сообщество активно выступило в поддержку Украины. Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Украине выложили фото в соцсеть, где все они одеты в форму нашей сборной. И как положено — отстаивают себя и сами украинцы. На официальных страницах УЕФА в социальных сетях украинские пользователи не останавливаясь пишут "Слава Украине! Героям слава!".

Новости спорта: "Слава Украине!" и "Героям слава!" хотят официально признать футбольными символами

Стоит отметить, что УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Напомним:

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Новости мира: почему УЕФА пошла на уступки россиянам и запретила лозунг на форме украинской сборной

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