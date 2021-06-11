"Слава Украине!" и "Героям слава!" стали официальными лозунгами сборной: решение УАФ

Решение поддержали единогласно: 45 "за".

Исполком Украинской ассоциации футбола в пятницу, 11 июня, утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Об этом в своем Facebook сообщил председатель УАФ Андрей Павелко.

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По словам Павелко, его предложение единогласно поддержали все 45 членов Исполкома УАФ. Председатель УАФ подчеркнул, что лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" в течение многих лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков.

"На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех Украинских, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением", — говорится в заметке Павелко.

Кроме того, во время заседания утвердили футбольные символы Украины. Так, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine" на всех официальных мероприятиях УАФ будут использовать и большой герб — карту Украины с трезубцем в центре.

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

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