"Слава Украине": Костюк расплакалась на награждении после финала турнира в Сан-Диего (видео)

Marta Kostyuk dedicated ее finalist trophy в Сан-Диего к своей семье в Украине:



“Впервые все на расстоянии.. Slava Ukraini. Я не собираюсь носить его sad, я хочу думать, что ты родной back home. Это ' s been a difficult last couple of nights for Ukraine. My… pic.twitter.com/Rl1J9QuvRo