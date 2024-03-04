"Слава Украине": Костюк расплакалась на награждении после финала турнира в Сан-Диего (видео)

Марта выдала эмоциональную речь и не сдержала слез, когда говорила о войне в Украине.

Украинская теннисистка Марта Костюк дала волю эмоциям на церемонии награждения после финала турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

21-летняя уроженка Киева (№34 WTA) в решающем матче уступила британке Кэти Бултер (№49 WTA) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

После завершения поединка Марта прокомментировала свои выступления на турнире и не сдержала слез, когда говорила о войне в Украине.

"Всем привет. Прежде всего всем, кто на трибунах, кто смотрит телевизор… Слава Украине! Я не хочу вас огорчать, извините. Я хочу сказать спасибо моей семье, которая осталась дома. Для Украины последние пару ночей выдались очень трудными.

Моя семья сейчас находится в Украине. Я не знаю, что произойдет завтра. Нет никого, кто бы пожертвовал ради моей карьеры больше, чем они. Я хочу посвятить им этот маленький трофей. Хочу, чтобы они как можно чаще видели, как я побеждаю. Вот этот трофей – для них. Спасибо", – сказала украинка.

Marta Kostyuk dedicated ее finalist trophy в Сан-Диего к своей семье в Украине:



“Впервые все на расстоянии.. Slava Ukraini. Я не собираюсь носить его sad, я хочу думать, что ты родной back home. Это ' s been a difficult last couple of nights for Ukraine. My… pic.twitter.com/Rl1J9QuvRo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 4 марта 2024

Отметим, что Марта во второй раз в карьере сыграла в финале турнира уровня WTA. В прошлом году она завоевала свой дебютный титул на соревнованиях WTA 250 в Остине.

Напомним, в полуфинале Костюк с суперкамбеком победила пятую ракетку мира и первую сеяную на турнире американку Джессику Пегулу.

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