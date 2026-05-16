"Слава Украине": Свитолина дала эмоциональный комментарий после выигрыша турнира в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA), которая стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме (Италия), эмоционально прокомментировала свою победу в финале над американкой Кори Гауфф.

"Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я здесь выиграла трофей. Очень довольна, что победила здесь. Прежде всего, хочу поблагодарить Коко за хороший турнир, ее команду. Она — настоящая чемпионка. Надеюсь, что у нас с ней впереди еще немало битв в будущем. Хочу также поблагодарить свою команду.

У меня было тяжелое поражение в Дубае в этом году: я завоевала на тот момент 19-й титул и нацелилась на 20-й. Сказала своему тренеру, чтобы было бы хорошо перед завершением карьеры достичь юбилейного титула. Он ответил мне, что надеется, что у нас получится это сделать в этом году. Так что я очень, очень счастлива.

Хочу поблагодарить также людей в Украине, которые поддерживают меня, смотрят за моими матчами, в том числе из укрытий. Последние несколько недель были очень тяжелыми для Украины, и я хочу поблагодарить всех за поддержку, что пытаетесь находить время на просмотр матчей, на поддержку на таком расстоянии. Я чувствую любовь от всех. Спасибо. Слава Украине", — сказала Свитолина во флешкоментарии организаторам турнира.

Элина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме. Раньше она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в испанском Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

