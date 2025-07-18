"Слава Украине!": Усик дал лаконичный комментарий накануне боя с Дюбуа за звание "абсолюта"

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик дал лаконичный комментарий накануне боя-реванша против обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа.

После завершения официальной процедуры взвешивания, где боксеры показали вес перед объединительным поединком, украинец ответил на вопрос, что для него значит стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

“Для меня это большая возможность. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра. Слава Украине!” — сказал боксер.

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За свою карьеру Усик уже дважды был абсолютным чемпионом мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). В прошлом году Александр завоевал звание “абсолюта” в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Реванш Усик — Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса на “Уэмбли” стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик — Дюбуа.

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Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш, а также где смотреть поединок Усик — Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.

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