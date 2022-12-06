"Слава Украине": Усик поздравил воинов ВСУ с праздником (фото)

Боксер обратился к служащим Вооруженных Сил Украины.
Сегодня, 6 декабря, у украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. К поздравлениям присоединился чемпион мира WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.
Боксер опубликовал фото приветствия в своем Instagram.
"Слава Богу. Слава Украине. С Днем Вооруженных Сил Украины", – написал Усик.
Напомним, что защитников также поздравил близкий друг Усика – Василий Ломаченко. Однако подписчики явно не оценили подобный жест боксера.
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