"Слава Украине": Усик рассказал, кому посвящает победу над Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик рассказал, кому посвящает победу над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Во время интервью в ринге сразу после завершения боя Александр заявил, что этот триумф посвящает украинскому народу и, в частности, ВСУ.

"Я хочу посвятить сегодняшний бой украинцам и украинским военным. Спасибо за все. Слава Украине!", — сказал Усик.

Реклама

Также Александр рассказал , что в момент его поединка Украина подвергается массированной атаке от российских оккупантов.

"Для меня это очень важно, но я сейчас знаю, что в Украине, в моей стране, в мой народ летят бомбы. Мой народ сейчас сидит в бомбоубежищах. Моя семья, моя дочь тоже в бомбоубежище. Она прислала мне сообщение: папа, я тебя люблю, ты выиграл. Я испугался и сказал: о Боже мой, спасибо тебе большое.

Я говорю: большое спасибо. Рико, ты невероятный боец. Большое спасибо. Ты и твоя команда, тренер — умные. Моя команда, я люблю вас. Вы самые лучшие. Екатерина, моя жена, я тебя люблю. Ты мой свет. Ты моя жизнь. Ты мое сердце", — сказал Усик.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой.

Реклама

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после победы мужа над Верховеном.

Также на нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Кроме того, вашему вниманию видеообзор боя Усик — Верховен.

Реклама

Новости партнеров