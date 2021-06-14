"Слава Украине": в РФ похвалили игру украинской сборной на Евро и раскритиковали своих

"За поребриком" заявили, что матч Нидерланды — Украина пока что является лучшим на Евро.

Российский комментатор и журналист Алексей Андронов сравнил игру сборных Украины и России в первых матчах на Евро-2020.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Андронов похвалил работу главного тренера Андрея Шевченко.

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Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева" (Дмитрий Баринов и Магомед Оздоев — полузащитники сборной РФ). Футбол должен дарить радость. Этот — дарит!", — написал комментатор.

По его словам, несмотря на то, что и Украина, и Россия обе проиграли, но провели совершенно разные матчи.

"Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие — в спортивную ходьбу с мячом. Пока это (Нидерланды — Украина — Ред.) был лучший матч на Евро", — считает Андронов.

Другой российский комментатор комментатор Геннадий Орлов и вовсе заявил, что сейчас сборная Украины сильнее России.

"Вот финны обыграли датчан — кто думал, что они обыграют? По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейское арене. Игроки у них сильные", — заявил Орлов на своем YouTube-канале.

Напомним, что сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов. Матч закончился со счетом 2:3.

Также стало известно, что матч сборной Украины против Нидерландов переписал историю футбола.

Сборная Бельгии разгромила команду России. Поединок в Санкт-Петербурге завершился победой бельгийцев 3:0.

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