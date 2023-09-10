"Слава Украине": звезда сборной Англии отличился красивым жестом во время интервью – видео

Одноклубник Зинченко решил попытаться сказать несколько слов на украинском языке.

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Деклан Райс оригинально выразил поддержку Украине после матча 5-го тура отбора на Евро-2024.

24-летний хавбек в микс-зоне давал интервью украинской журналистке. В завершение она спросила Райса, научил ли его одноклубник из "Арсенала" Александр Зинченко что-нибудь на украинском языке.

Деклан ответил, что ничего не знает. В ответ журналистка предложила футболисту изучить лозунг "Слава Украине", на что англичанин охотно согласился и довольно четко произнес патриотическую фразу.

Отметим, что летом этого года "Арсенал" приобрел Райса у "Вест Хэма" за 120 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории "канониров".

Сборная Украины добыла ничью против команды Англии – 1:1. На гол Зинченко "Три льва" ответили точным ударом Кайла Уокера.

После матчей пятого тура сборная Англии (13 очков) лидирует в группе С. На втором месте – Украина (7 баллов). Далее следуют Италия (4), Северная Македония (4) и Мальта (0).

В рамках 6 тура отбора Евро-2024 итальянцы 12 сентября будут принимать Украину, а Северная Македония на выезде сыграет с Мальтой.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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