Славия – Днепр-1: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

В случае успеха в дуэли с чешским клубом, днепряне в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сыграют с луганской "Зарей".

В четверг, 10 августа, "Днепр-1" проведет первый матч с пражской "Славией" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Эден Арене" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Днепр-1" – серебряный призер прошлого сезона УПЛ. Днепровский клуб дебютировал в квалификации Лиги чемпионов, начав текущую еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, где по сумме двух встреч вылетел от греческого "Панатинаикоса" (1:3, 2:2).

"Славия" – действующий вице-чемпион Чехии. Пражский коллектив только по дополнительным показателям уступил титул другой команде из чешской столицы – "Спарте".

Где смотреть матч Славия – Днепр-1

На территории Украины поединок между пражским и днепровским клубами в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube канал FootballHub.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Славия" – "Днепр-1".

Прогнозы букмекеров на матч Славия – Днепр-1

Абсолютным фаворитом предстоящего матча букмекеры считают чешский клуб. На победу "Славии" можно поставить с коэффициентом 1,47. Ничья – 4,80. Выигрыш днепрян – 7,30.

Выход подопечных Александра Кучера в следующий раунд квалификации Лиги Европы оценивается коэффициентом 4,80. Итоговый успех пражской команды – 1,20.

Ответный матч между "Днепром-1" и "Славией" запланирован на 17 августа в словацком городе Кошице.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы померяется силами с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".

Проигравший в дуэли "Славия" Прага – "Днепр-1", в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия).

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