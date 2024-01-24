"Славия" отказалась от товарищеского матча со словацким клубом, который запятнался игрой с россиянами

Чешский гранд отменил запланированный поединок со "Слованом" после спарринга братиславского клуба с командой государства-террориста.

Пражская "Славия" принципиально отказалась играть товарищеский матч против "Слована" из Братиславы из-за того, что словацкая команда решила провести спарринг с московским "Динамо".

Контрольный поединок между чешским и словацким клубами был запланирован на 4 февраля. Однако после того, как 23 января "Слован" сыграл с российской командой, "Славия" на своей странице в Twitter объявила об отмене встречи.

Перед этим Любош Беньковский, ассистент главного тренера "Слована", в соцсетях анонсировал спарринг с "Динамо" Москва на сборах в Катаре.

На это решительно отреагировал руководитель "Славии" Ярослав Тврдик, заявив, что в таком случае его команда отказывается играть против братиславского клуба.

"Тогда мы не будем играть товарищеский матч", – написал Тврдик в своем Twitter, добавив фото украинского защитника "Славии" Тараса Качарабы в футболке с надписью "We stand with Ukraine".

To si potom pripravny zapas nezahrajeme ❤️ pic.twitter.com/FZSC0hHuC2 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 22, 2024

Добавим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину игроки "Славии" вышли в футболах с надписью "We stand with Ukraine" на матч против турецкого "Фенербахче" в Лиге конференций. Также чешский гранд провел благотворительный аукцион в поддержку украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть родину.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.

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