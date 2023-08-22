Славия – Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

Луганчане сразятся с обидчиком "Днепра-1" за путевку в групповой этап второго по рангу евротурнира.

В четверг, 24 августа, луганская "Заря" сыграет с пражской "Славией" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Эден Арене" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Заря" как бронзовый призер чемпионата Украины автоматически попала в плей-офф отбора Лиги Европы.

"Славия" начала еврокампанию с 3 раунда квалификации, где выбила из турнира еще один украинский клуб – "Днепр-1" (3:0, 1:1).

Где смотреть матч Славия – Заря

На территории Украины поединок в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Славия" – "Заря".

Прогнозы букмекеров на матч Славия – Заря

Абсолютным фаворитом грядущего поединка является чешский клуб. На победу "Славии" можно поставить с коэффициентом 1,26. Ничья – 6,40. Выигрыш луганцев станет громкой сенсацией – 12,50.

Аналогично, букмекеры не сомневаются в триумфе пражской команды по итогам двух матчей – 1,08. Проход "Зари" в следующую стадию – 7,90.

Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в польском городе Люблин. Именно здесь луганский клуб будет проводить номинально домашние еврокубковые матчи в сезоне-2023/24.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда сразу попадет в групповой этап третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

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