Вслед за сыном: ушел из жизни скандальный экс-президент итальянского клуба

Месяц назад бывший функционер попал в больницу.

В возрасте 80 лет скончался бывший владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини.

Об этом сообщает La Repubblica.

В конце декабря прошлого года Дзампарини попал в больницу из-за перитонита. Через несколько дней его выписали, однако затем его состояние требовало повторной госпитализации. В ночь на 1 февраля Дзампарини умер.

Отметим, что его здоровье заметно ухудшилось в октябре, после того как его 23-летнего сына Армандо обнаружили мертвым в своей квартире в Лондоне.

Маурицио Дзампарини владел "Палермо" с 2002 года по февраль 2017 года. Он известен своими спонтанными решениями по назначению и увольнению тренеров. За 15 лет во главе клуба он сменил 40 коучей.

Во времена Дзампарини "Палермо" дважды становился победителем итальянской Серии B (2003/04, 2013/14), а также доходил до финала Кубка Италии в сезоне-2010/11.

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