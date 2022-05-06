Следом за УПЛ: чемпионат в Первой и Второй лигах Украины завершили досрочно

Следом за УПЛ: чемпионат в Первой и Второй лигах Украины завершили досрочно

Совет Профессиональной футбольной лиги Украины утвердил решение о досрочном окончании сезона-2021/22 в Первой и Второй лигах.

В понедельник, 2 мая, была определена судьба элитного футбольного дивизиона страны - украинской Премьер-лиги. Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении сезона УПЛ-2021/22. Теперь же аналогичный вердик получили вторая и третья по рангу футбольные лиги Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Турнирные таблицы Первой и Второй лиг по состоянию на 24 февраля были признаны окончательными.

Команды, занявшие последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ.

Что касается обмена между лигами и форматов соревнований ПФЛ в сезоне-2022/2023, то для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, в которую вошли представители ПФЛ, УПЛ и УАФ. Предлагаемый ею проект в итоге должен быть утвержден Исполкомом УАФ.

Напомним, сезон УПЛ впервые в истории закончили без определения чемпиона и призеров. Турнирная таблица на 24 февраля была признана окончательной.

Поскольку "Шахтер" финишировал на первой строчке, то именно он и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23 от Украины. "Динамо" же, отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации турнира.

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