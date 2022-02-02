Следует воздержаться от употребления мяса: WADA предупредило олимпийцев в Пекине

Следует воздержаться от употребления мяса: WADA предупредило олимпийцев в Пекине

В китайском мясе содержится кленбутерол.

Всемирное антидопинговое агентство предупредило спортсменов о рисках из-за употребления мяса на Олимпиаде в Пекине.

Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Нигли на пресс-конференции во вторник, передает Матч ТВ.

В мясе может быть низкий уровень кленбутерола, который входит в список запрещенных препаратов.

В Китае кленбутерол используют для выращивания скота.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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