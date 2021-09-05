Следующая остановка - Париж: Паралимпийские игры-2020 в Токио официально завершены

XVI Паралимпийские игры в столице Японии финишировали.

В воскресенье, 5 сентября, в Токио завершились Паралимпийские игры-2020. В течение 12 соревновательных дней 4400 спортсменов из 168 стран мира боролись за награды в 22 видах спорта. Всего было разыграно 540 комплектов наград.

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Украину на Играх представляли 143 паралимпийца в 15 видах спорта. "Сине-желтые" в столице Японии завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

После погашения олимпийского огня Игры в Токио было официально объявлены закрытыми. Столица Японии передала эстафету Парижу, который в 2024 году примет следующие Олимпийские и Паралимпийские игры.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио продолжались с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Паралимпиада в Токио стала одной из самых успешных для Украины за время независимости. 98 медалей - это второй показатель в истории нашей страны на летних Паралимпиадах.

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